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Благодаря прокуратуре аферист выплатил 740 тысяч обманутой пенсионерке из РТ
В Зеленодольске благодаря прокуратуре обманутой пенсионерке вернули 740 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мошенники обманули 71-летнюю женщину и убедили ее, что она выгодно инвестирует и заработает деньги. В период с января по март аферисты смогли получить более 740 тысяч рублей от жительницы Зеленодольска.
В результате расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили соучастника преступления, которому женщина передала некоторую часть украденной суммы. Прокурор подал иск в суд для возврата этих средств пенсионерке, и суд полностью поддержал это требование.
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