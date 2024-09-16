Благодаря прокуратуре аферист выплатил 740 тысяч обманутой пенсионерке из РТ

В Зеленодольске благодаря прокуратуре обманутой пенсионерке вернули 740 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенники обманули 71-летнюю женщину и убедили ее, что она выгодно инвестирует и заработает деньги. В период с января по март аферисты смогли получить более 740 тысяч рублей от жительницы Зеленодольска.

В результате расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили соучастника преступления, которому женщина передала некоторую часть украденной суммы. Прокурор подал иск в суд для возврата этих средств пенсионерке, и суд полностью поддержал это требование.