За два года Татарстан привлек 24 педагогов по программе «Земский учитель»

За два года благодаря программе «Земской учитель» в Татарстан привлечены 24 педагога, имеющие опыт работы в школах. Об этом сообщил сегодня заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на коллегии ведомства.

«Профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров — одно из важных направлений национального проекта „Образование“. Ведь учителя, работающие в отрасли, должны воспитать людей будущего. Проблема дефицита кадрового обеспечения школ, расположенных в сельской местности и малых городах республики, частично решается посредством реализации федеральной программы „Земский учитель“. За последние два года благодаря этой программе на востребованные вакантные должности в республику привлечены 24 педагога, имеющие опыт работы в школах и возможность преподавать смежные дисциплины», — сказал спикер.

С 2022 года программа «Земский учитель» включена в федеральный проект «Современная школа». Участники данного проекта получат единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. На 2022 год республике выделена квота на 10 педагогов. До 15 апреля осуществляется прием и регистрация документов от претендентов для участия в конкурсном отборе.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.