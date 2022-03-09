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Общество
9 марта 2022  16:48
Надежда Гордеева

Благодаря проекту «Точка трезвости» 599 детей в Татарстане не приобрели статус сирот

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Благодаря реализации проекта «Точка трезвости» в Татарстане 599 детей остались в семьях и не приобрели статус сирот. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике. 

«Эффективным механизмом реальной помощи семье с алкогольной зависимостью стал наш проект „Точка трезвости“, который поддержан Президентом республики [Рустамом Миннихановым]. Сохранение кровной семьи для ребенка в рамках проекта — это сложная кропотливая каждодневная работа межведомственной команды», — заявила детский омбудсмен. 

По словам Волынец, благодаря проекту от алкогольной зависимости за шесть лет пролечено 326 человек. Успешно завершили программу 83% участников проекта. 

«Проект развивается и в этом году. Для его реализации в прошлом году было выделено 10 млн рублей, а в 2022 году — уже 15 млн рублей», — подчеркнула докладчик.

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