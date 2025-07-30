Благодаря проекту «Корзина доброты» 11,8 тонны корма переданы приютам для животных

Фото торговой сети "Пятёрочка"

В 1 полугодии 2025 года переданы почти 12 тонн корма приютам для животных, собранных благодаря социальному проекту «Корзина доброты», организованному банком еды «Русь» совместно с торговой сетью «Пятёрочка». Этот объём вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня «Корзина доброты» для бездомных животных — это не просто инициатива, а целая система поддержки, в которой участвуют тысячи неравнодушных по всей стране – от волонтёров до покупателей. Именно они вносят главный вклад в то, чтобы брошенные питомцы ощущали заботу и всегда были сыты. Таким образом, с января по июнь 2025 года удалось собрать 8,8 тонны корма во время благотворительных марафонов. Ещё 3 тонны — за счёт повседневной помощи гостей сети.

Лидером по объёму собранной продовольственной помощи за исследуемый период стал Челябинск – 3000 кг. В топ регионов также вошли Ижевск (2500 кг), Псков (1300 кг), Казань (447 кг), Новосибирск (388 кг), Екатеринбург (338 кг), Ростов-на-Дону (162 кг) и Краснодар (110 кг).

Рост пожертвований связан в первую очередь с постоянным расширением проекта. С начала года число магазинов, где были установлены короба для сбора, увеличилось на 85% – до 457 магазинов.

Расширилось и географическое присутствие: к проекту подключилось 33 новых города. Благодаря этому количество приютов, которые теперь систематически обеспечиваются кормами и товарами первой необходимости, выросло практически в 2 раза – до 52. На сегодняшний день на попечении торговой сети и фонда находятся более 12000 собак и 4000 кошек, в том числе пожилые и в тяжелом состоянии.

«Каждая упаковка и баночка корма в благотворительных корзинах — это не просто еда, это знак того, что о животном кто-то подумал. Нас радует, что всё больше людей замечают проект и хотят стать его частью. Кто-то впервые опускает корм в короб, кто-то делает это регулярно. Мы видим: культура заботы постепенно становится привычкой и это самое ценное. Именно благодаря таким людям — неравнодушным, ответственным, настоящим — «Корзина доброты» растёт, охватывает всё больше городов и помогает большему числу приютов. Вместе мы можем изменить судьбу тысяч животных, сделать её более полной и счастливой», — комментирует Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

Помочь животным может любой посетитель магазина «у дома», в котором установлен короб для сбора корма. Достаточно приобрести сухой корм, консервы, наполнители для лотков, пелёнки, игрушки или другие зоотовары и положить их в специальные боксы за кассой. Волонтёры регулярно дежурят у этих коробов, рассказывают посетителям о нуждах приютов и приглашают поддержать их подопечных. Всего в проекте задействовано более 500 добровольцев по всей России.

«Социальный проект «Корзина доброты» — это не просто помощь приютам, это отражение того, какими мы становимся: более внимательными, добрыми и ответственными. Именно эти перемены помогают нам поддерживать 16 тысяч животных, нуждающихся в нашей помощи. Особенно ценно видеть, как из единичных поступков вырастает целое движение, объединяющее людей по всей стране», — отмечает Юлия Назарова, сооснователь и президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь».

«Корзина доброты» для бездомных животных запущена в 2018 году. Проект входит в программу устойчивого развития: с момента его старта в магазинах торговой сети было собрано 55 тонн корма для приютов.