Благодаря проекту «Чистая страна» в Татарстане рекультивированы две свалки

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных Татарстану на федеральный проект «Чистая страна» в 2020–2021 годах, составил 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«За два года реализации федерального проекта „Чистая страна“ в Татарстане проведена рекультивация нарушенных земель нефтесодержащими загрязнениями в селе Шемордан Сабинского района. В прошлом году завершены работы по рекультивации двух свалок у села Прости в Нижнекамском районе и в Мензелинске», — сообщил он.

В 2021 году при поддержке Минприроды России республика привлекла дополнительные лимиты из федерального бюджета на сумму 170 млн рублей и начала работы по рекультивации Самосыровского полигона в Казани.

Кроме того, добавил министр, в целях сохранения уникальных водных объектов в 2021 году в республике были проведены работы по расчистке пруда в селе Державино Лаишевского района и притока Меши у села Никольское. Также начаты работы по расчистке притока Вятки в Мамадыше.

Федеральный проект «Чистая страна» представляет собой часть национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.