Благодаря приставам застройщик из Казани выплатил компенсацию за строительные нарушения

Приставы Казани взыскали долг с местного застройщика за допущенные нарушения при строительстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В суд обратился местный житель, которой приобрел квартиру в новостройке. Однако выяснилось, что качество оконных блоков, балконной двери и их установка в квартире, а также качество утепления стен не соответствуют обязательным требованиям. Чтобы все устранить, необходимо заменить все оконные блоки, балконную дверь и утеплить наружных стен.

Суд принял решение в пользу новосела и обязал застройщика выплатить стоимость устранения недостатков в размере почти 200 тысяч рублей. В Ново-Савиновском отделе судебных приставов Казани возбудили исполнительное производство и сообщили руководству строительной компании.

Доводы сотрудника о возможном аресте имущества убедили должника – долг погашен. Решение суда исполнено.