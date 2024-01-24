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Руc Тат
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Происшествия 24 января 2024 13:56

Благодаря приставам в Татарстане виновник ДТП выплатил 1,2 млн компенсации пострадавшим

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Приставы Лениногорска взыскали в пользу пострадавших в ДТП компенсацию морального вреда. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

На жителя Лениногорского района было возбуждено два исполнительных производства. На автодороге Самара- Бугуруслан он, управляя автомобилем Kia Ceed с пассажирами, не учел сложные метеорологические и дорожные условия, превысил скорость, вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком. Пассажиры от полученных травм скончались на месте.

Так, пожилые супруги из Лениногорска потеряли сына, женщина из Альметьевска – мужа. Виновник аварии был привлечен к уголовной ответственности. Также суд обязал его выплатить семьям пострадавших компенсацию морального вреда по 600 тысяч рублей. Однако своевременно исполнять решение суда должник не стал.

Тогда пристав применила меры принудительного взыскания: исполнительский сбор в сумме почти 15 тысяч рублей, ограничение на выезд за пределы страны, арест имущества и обращение взыскания взыскание долга на доходы должника. В итоге должник выплатил пострадавшим 1,2 млн рублей.

#судебные приставы
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