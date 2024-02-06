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Происшествия 6 февраля 2024 08:44

Благодаря приставам татарстанец получил почти полмиллиона компенсации после ДТП

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Судебные приставы отделения по Новошешминскому и Черемшанскому районам взыскали в пользу пострадавшего сумму ущерба, причиненного в результате ДТП 430 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что меры по погашению виновник ДТП принял только после применения принудительных мер, а именно – арест банковских счетов и вынесения исполнительского сбора.

После этого мужчина выплатил ущерб в полном объеме и представил квитанцию судебному приставу. Денежные средства перечислены, права пострадавшей стороны восстановлены.

#судебные приставы
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