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Благодаря приставам татарстанец получил почти полмиллиона компенсации после ДТП
Судебные приставы отделения по Новошешминскому и Черемшанскому районам взыскали в пользу пострадавшего сумму ущерба, причиненного в результате ДТП 430 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что меры по погашению виновник ДТП принял только после применения принудительных мер, а именно – арест банковских счетов и вынесения исполнительского сбора.
После этого мужчина выплатил ущерб в полном объеме и представил квитанцию судебному приставу. Денежные средства перечислены, права пострадавшей стороны восстановлены.
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