Благодаря приставам покупатель квартиры выплатил жительнице Казани 8 млн рублей долга

Жительница Казани решила продать квартиру и быстро нашла покупателя, но мужчина не спешил выплачивать ей более 8 млн рублей, которые задолжал, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Тогда женщина обратилась в отделение судебных приставов и на основании исполнительного документа пристав возбудила производство о взыскании долга.

Как оказалось, женщина и покупатель заключили соглашение, согласно которому он обязался вернуть ей 7,9 млн рублей в течение 10 дней после продажи квартиры. В результате суд решил, что мужчина обязан возместить не только основную сумму, но и выплатить проценты в размере 131 тысячи рублей.

Пристав сообщила мужчине о возбужденном исполнительном производстве, но предупреждения не произвели должного эффекта.

Тогда в отношении мужчины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере почти 600 тысяч рублей, затем постановление о взыскании на денежные средства и запрет на сделки с недвижимостью – у должника был свой автосервис, который он намеревался продать.

Только после принятых мер мужчина полностью погасил долги.