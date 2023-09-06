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Благодаря приставам покупатель квартиры выплатил жительнице Казани 8 млн рублей долга
Жительница Казани решила продать квартиру и быстро нашла покупателя, но мужчина не спешил выплачивать ей более 8 млн рублей, которые задолжал, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Тогда женщина обратилась в отделение судебных приставов и на основании исполнительного документа пристав возбудила производство о взыскании долга.
Как оказалось, женщина и покупатель заключили соглашение, согласно которому он обязался вернуть ей 7,9 млн рублей в течение 10 дней после продажи квартиры. В результате суд решил, что мужчина обязан возместить не только основную сумму, но и выплатить проценты в размере 131 тысячи рублей.
Пристав сообщила мужчине о возбужденном исполнительном производстве, но предупреждения не произвели должного эффекта.
Тогда в отношении мужчины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере почти 600 тысяч рублей, затем постановление о взыскании на денежные средства и запрет на сделки с недвижимостью – у должника был свой автосервис, который он намеревался продать.
Только после принятых мер мужчина полностью погасил долги.
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