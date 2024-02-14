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Благодаря приставам казанское предприятие выплатило фирме 1 млн долга
Приставы Казани помогли организации Тукаевского района вернуть 1 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. Отмечается, что организация передала покупателю, казанскому предприятию, речной песок на сумму почти 826 тысяч рублей, а вот оплату не получила.
Несмотря на неоднократные напоминания, должник игнорировал требования о выплате задолженности по договору. Тогда поставщик обратился в суд. Выслушав все доводы, судья иск удовлетворил и решил взыскать с покупателя основную сумму долга, пени и прочие расходы на общую сумму почти 1 млн рублей. Исполнительный документ поступил к приставам Советского района.
Сотрудники сообщили руководителю казанского предприятия о возбуждении исполнительного производства и о возможных мерах принудительного взыскания. К примеру, исполнительский сбор – 7% от суммы долга, что значительно могло увеличить размер долга. До крайности директор предпочел не доводить и погасил долг в полном объеме.
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