Благодаря приставам казанское предприятие выплатило фирме 1 млн долга

Приставы Казани помогли организации Тукаевского района вернуть 1 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. Отмечается, что организация передала покупателю, казанскому предприятию, речной песок на сумму почти 826 тысяч рублей, а вот оплату не получила.

Несмотря на неоднократные напоминания, должник игнорировал требования о выплате задолженности по договору. Тогда поставщик обратился в суд. Выслушав все доводы, судья иск удовлетворил и решил взыскать с покупателя основную сумму долга, пени и прочие расходы на общую сумму почти 1 млн рублей. Исполнительный документ поступил к приставам Советского района.

Сотрудники сообщили руководителю казанского предприятия о возбуждении исполнительного производства и о возможных мерах принудительного взыскания. К примеру, исполнительский сбор – 7% от суммы долга, что значительно могло увеличить размер долга. До крайности директор предпочел не доводить и погасил долг в полном объеме.