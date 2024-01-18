Благодаря приставам фирма из Татарстана погасила более 700 тысяч долга по налогам

Компания в Алькеевском районе выплатила 740 тысяч рублей долга по налогам после ареста имущества, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, в отделении судебных приставов Алькеевского района находилось на исполнении производство о взыскании налогов с местной фирмы. Компания задолжала налоговикам 740 тысяч рублей. Позднее приставы арестовали недвижимое имущество должника.

После того, как руководство узнало об аресте двух земельных участков, долг по налогам и исполнительский сбор в размере 100 тысяч рублей были полностью оплачены. Денежные средства перечислены в казну государства.