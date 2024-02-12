news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 12 февраля 2024 13:50

Благодаря приставам алиментщик из Татарстана выплатил более полумиллиона долга

Скопировать ссылку

В Актанышском районе РТ приставы взыскали с должника почти 520 тысяч в пользу экс-супруги, воспитывающей их совместного ребенка.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в отношении мужчины были вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств. Также должнику было вручено требование о погашении задолженности по алиментам. Должнику сообщили, что в случае неоплаты задолженности приставы арестуют и реализуют его имущество.

После этого мужчина задолженность алиментам оплатил в полном объеме – почти 520 тысяч рублей. Благодаря приставам права несовершеннолетнего восстановлены.

#судебные приставы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2