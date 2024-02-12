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Благодаря приставам алиментщик из Татарстана выплатил более полумиллиона долга
В Актанышском районе РТ приставы взыскали с должника почти 520 тысяч в пользу экс-супруги, воспитывающей их совместного ребенка.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, в отношении мужчины были вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств. Также должнику было вручено требование о погашении задолженности по алиментам. Должнику сообщили, что в случае неоплаты задолженности приставы арестуют и реализуют его имущество.
После этого мужчина задолженность алиментам оплатил в полном объеме – почти 520 тысяч рублей. Благодаря приставам права несовершеннолетнего восстановлены.
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