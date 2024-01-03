Благодаря посредничеству ОАЭ 248 российских военных вернулись из плена

В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Об этом сегодня заявило Минобороны РФ.

«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», – отметили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается также, что всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.