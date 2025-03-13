Благодаря поисковикам Татарстана найдены останки более 12 тыс. солдат

пресс-служба организации «Объединение «Отечество»

Сегодня отмечается 37 годовщина официального признания поискового движения на государственном уровне. В Татарстане активно ведется поисковая деятельность Региональной Общественной Молодежной Организацией «Объединение «Отечество», которое объединяет более 1,2 тыс. поисковиков всех возрастов в составе 61 поискового отряда и 4 исторических клубов. Деятельность поисковых движений выступает одной из самых эффективных форм реализации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Их миссия важна и благородна – они сохраняют историческую память. В Татарстане движение поисковиков много лет возглавляет Александр Юрьевич Коноплев. Его первая экспедиция состоялась еще в 1988 году. С 1993 года поисковиками «Объединения «Отечество» проведено свыше 400 экспедиций, найдено и захоронено более 12 тыс. воинов Советской Армии, по медальонам, именным вещам и архивным документам установлены имена более 1,5 тыс. из них. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы важно еще больше усилить информационную работу, чтобы еще больше молодежи узнали о проектах движения, могли принимать участие, изучать историю нашей страны», - отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Как отмечает руководитель движения Александр Коноплев, к профильным проектам поисковиков из Татарстана зачастую высок интерес на государственном уровне. Они становятся победителями грантовых конкурсов.

Так, по его словам, один из ярких примеров – Всероссийская школа «Поисковый фронт» – первая в России постоянно действующее учебное заведение для поисковиков, в котором они могут освоить инновационные методы ведения поисковой работы.

В образовательную программу входят обучающие занятия, лекции и мастер-классы по передовым методикам военной археологии, работе с единой системой учета результатов поисковых работ ВИПЦ, сбору и обеспечению доступности в сети Интернет информации о результатах поисковых работ, проводимых поисковыми отрядами страны.

С 2015 года в Школе прошли обучение более 4,5 тыс. поисковиков из 38 регионов Российской Федерации, Республик Беларусь, Эстония, Молдавия и Литва.

Участники Молодёжного Объединения «Отечество» РТ участвуют в поисковых экспедициях по захоронению останков погибших в годы войны военнослужащих в Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Сахалинской, Смоленской, Тверской, областях, Республиках Карелия и Крым, международной экспедиции в Республике Беларусь.

Ещё один проект – Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ) – единый центр по сбору, систематизации и хранению результатов поисковых работ в стране. Здесь хранятся сведения по результатам поисковых работ на местах боев Великой Отечественной войны: протоколы эксгумации, акты захоронения, информационные листы, база данных именных находок и установленных имен, информация о поисковых экспедициях, поисковых отрядах, воинских захоронениях, карты, справочники.

Центр поисковых инноваций «Поисковый фронт» – проект, направленный на помощь поисковикам Поискового движения России и других организаций, занимающихся увековечением памяти воинов Великой Отечественной войны, стремящимся к самосовершенствованию, научиться правильно и качественно работать в экспедициях по поиску и подъему останков незахороненных воинов Великой Отечественной войны и иметь возможность анализировать результаты проведенных поисковых работ на основе отчетной поисковой документации, занесенной на сайт ВИПЦ.

По словам руководителя движения, есть отдельный проект, направленный на идентификацию военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны – «Память сильнее времени». В рамках проекта проводится ДНК-исследование образцов костных останков, собранных во время поисковых экспедиций со всей России, составляется компьютерная база данных генетических профилей воинов, не вернувшихся с войны.

За исследованиями в молекулярно-генетическую лабораторию проекта «Память сильнее времени» обращаются поисковики со всей России, чтобы проверить свои догадки и предположения, установить личности воинов и подтвердить биологическое родство с родственниками. Абсолютно все эти исследования проводятся бесплатно.

Так, за 2024 год в лабораторию поступило более 400 образцов, проведено более 200 молекулярно-генетических исследований, идентифицированы личности 4 бойцов РККА.

Также, Молодежная Организация «Объединение «Отечество» ведет работу по восстановлению легендарного самолёта Пе-2, в первую очередь с использованием фрагментов настоящих боевых самолетов, которые строились в годы войны в Казани и были потеряны в ходе боевых действий. Сам проект называется «Крылья Татарстана» и с 2016 года в Казань доставлены фрагменты более 81 самолета Пе-2. Установлены имена и судьбы более 185 членов экипажей этих самолетов. Доставленные фрагменты самолетов Пе-2 проходят полный цикл разборки, обработки от коррозии и восстановления.

Александр Коноплев рассказал и о проекте – «Имена из солдатских медальонов». Многотомное продолжающееся издание содержит список имен погибших в Великой Отечественной войне солдат Советской Армии, чьи останки найдены и опознаны в ходе поисковых экспедиций на территории бывшего Советского Союза. Издано 11 томов, содержащих сведения о 23 254 солдатах.

«Мы организовываем традиционные агитационные походы по Республике Татарстан – Республиканская акция «Марш Памяти», во время которого в своих лекциях и выступлениях с музыкально-литературными композициями активисты движения рассказывают своим сверстникам о героизме защитников Отечества, о бедах и несчастьях мирного населения во время войны и своей работе по увековечению памяти», – подытожил Александр Коноплев.