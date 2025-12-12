Благодаря поддержке жителей Татарстана бойцам СВО передали мотоциклы и БПЛА

Благотворительный фонд «Фонд поддержки детей и молодежи» доставил крупную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.

Собрать все необходимое стало возможным благодаря не только волонтерам фонда, но и предпринимателям, общественным и религиозным организациям, казачеству Татарстана, а также неравнодушным жителям республики.

Фото: © Предоставлено благотворительным фондом «Фонд поддержки детей и молодежи»

Бойцам отправили четыре мотоцикла, восемь спутниковых систем интернета Starlink, БПЛА, 10 автономных печей, генераторы, холодильники, банную печь и многое другое. Также бойцам передали посылки от родных. Помощь получили семь подразделений.

Эта отправка стала 12-й на счету фонда.

Поддержать деятельность благотворительной организации можно, пройдя по ссылке.