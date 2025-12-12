news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 12 декабря 2025 12:55

Благодаря поддержке жителей Татарстана бойцам СВО передали мотоциклы и БПЛА

Читайте нас в
Телеграм

Благотворительный фонд «Фонд поддержки детей и молодежи» доставил крупную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.

Собрать все необходимое стало возможным благодаря не только волонтерам фонда, но и предпринимателям, общественным и религиозным организациям, казачеству Татарстана, а также неравнодушным жителям республики.

Фото: © Предоставлено благотворительным фондом «Фонд поддержки детей и молодежи»

Бойцам отправили четыре мотоцикла, восемь спутниковых систем интернета Starlink, БПЛА, 10 автономных печей, генераторы, холодильники, банную печь и многое другое. Также бойцам передали посылки от родных. Помощь получили семь подразделений.

Эта отправка стала 12-й на счету фонда.
Поддержать деятельность благотворительной организации можно, пройдя по ссылке.

Фото: © Предоставлено благотворительным фондом «Фонд поддержки детей и молодежи»

#гуманитарная помощь #благотворительный фонд #помощь участникам СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
ОСАГО: в каких случаях можно его не оформлять в Татарстане

ОСАГО: в каких случаях можно его не оформлять в Татарстане

11 декабря 2025