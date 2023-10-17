Благодаря поддержке властей в Татарстане смогли трудоустроиться 77 бывших участников СВО

С начала этого года 77 бывших участников специальной военной операции из Татарстана смогли устроится на работу благодаря поддержке органов власти республики. Об этом сегодня во время телемарафона «ВСЕ СВОИ» сообщила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Наиболее востребованная мера, которую мы видим, это мера связанная с переобучением, обучением, трудоустройством. Это касается тех участников СВО, которые прибывают в республику по завершении контракта и нуждаются в трудоустройстве, если они не были трудоустроены до участия в СВО», – заявила Лейла Фазлеева.

Она напомнила, что за участниками спецоперации, которые ранее имели работу, сохраняют их рабочие места.

«Они возвращаются на работу в случае, если могут осуществлять свою трудовую деятельность. За 2023 год мы отработали 77 вопросов трудоустройства конкретных участников СВО», – сказала Фазлеева, уточнив, что до трудоустройства бывшим военнослужащим оказали около 50 консультаций по социальной адаптации.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.