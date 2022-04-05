news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
5 апреля 2022  11:53

Благодаря поддержке правительства регионы сохранят темпы переселения из аварийного жилья

news_top_970_100

Регионы продолжат расселение людей из аварийного жилья и благодаря перераспределению средств Фонда содействия реформированию ЖКХ смогут сохранить темпы реализации этих программ, сообщает Правительство России в своем Telegram.
 
Уже сейчас субъекты могут использовать средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 и 2024 годы для сокращения количества непригодного жилья.

Регионы также имеют право рассчитывать стоимость расселения из аварийных домов, исходя из текущей средней рыночной стоимости одного квадратного метра. До этого они пользовались показателями 2019 года.

По поручению Президента РФ Владимира Путина сейчас формируется новая программа, которая поможет россиянам, чьи дома признаны аварийными после 1 января 2017 года, переехать в современные дома. Из федерального бюджета на два года на эти цели выделили 5 млрд рублей. 

#аварийное жилье #кабмин #программа переселения из аварийных домов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное