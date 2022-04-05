Благодаря поддержке правительства регионы сохранят темпы переселения из аварийного жилья

Регионы продолжат расселение людей из аварийного жилья и благодаря перераспределению средств Фонда содействия реформированию ЖКХ смогут сохранить темпы реализации этих программ, сообщает Правительство России в своем Telegram.



Уже сейчас субъекты могут использовать средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 и 2024 годы для сокращения количества непригодного жилья.

Регионы также имеют право рассчитывать стоимость расселения из аварийных домов, исходя из текущей средней рыночной стоимости одного квадратного метра. До этого они пользовались показателями 2019 года.

По поручению Президента РФ Владимира Путина сейчас формируется новая программа, которая поможет россиянам, чьи дома признаны аварийными после 1 января 2017 года, переехать в современные дома. Из федерального бюджета на два года на эти цели выделили 5 млрд рублей.