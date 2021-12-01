Перевод 1,7 тыс. авто на газ в РТ помог сократить выбросы в воздух на 2,8 тыс. тонн

В этом году в Татарстане было приобретено и переведено на газ более 1,7 тыс. автомобилей, что позволило снизить выбросы в атмосферу более чем на 2,8 тыс. тонн. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«В целях дальнейшей минимизации негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды в 2021 году продолжались работы по переводу автомобильного транспорта на малотоксичные виды моторного топлива, и, прежде всего, на сжатый природный газ. Они проводятся в соответствии с постановлением Кабмина РТ „Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета РТ на возмещение недополученных доходов при переводе транспортных средств на газомоторное топливо“ и госпрограммой „Развитие рынка газомоторного топлива в РТ на 2013 — 2023 годы“», — отметили в ведомстве.

В республике 558 АЗС оснащены системами рекуперации паров моторного топлива, что позволило сократить выбросы в атмосферный воздух на 5,5 тыс. тонн загрязняющих веществ в год. Только за счет этих двух программ удалось сократить выбросы в атмосферу на 8,3 тыс. тонн в год.

«Благодаря таким мерам и программам на территории Татарстана зафиксировано снижение количества анализов с превышениями предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Так, за 10 месяцев 2021 года автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферного воздуха министерства зафиксировано 1,5 тыс. превышений содержания загрязняющих веществ в воздухе. За аналогичный период 2019 года было зафиксировано 1,8 тыс. превышений», – пояснили в пресс-службе Минэкологии РТ.