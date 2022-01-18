Вредные выбросы в РТ снизились на 3,7 тыс. тонн в год с переходом авто на газовое топливо

Вопрос выбросов от автотранспорта остается актуальным в крупных городах Татарстана. В ряде жилых зон Казани и Нижнекамска вклад автотранспорта в концентрацию диоксида азота составляет более 65%. Такие данные привел министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на коллегии ведомства.

«В 2021 году более 2 тыс. единиц техники переведены на газовое топливо, а это минус 3,7 тыс. тонн выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в год. Республика поддерживает планетарный тренд по развитию транспорта на электротяге. Расширяется и пополняется модельный ряд, прорабатывается вопрос развития сети зарядных станций. На дорогах в скором времени появятся отечественные электрогрузовики. Российским лидером по производству транспорта на электротяге является ПАО „КАМАЗ“», — сказал он.

Министр отметил, что с 2018 года автогигантом выпущено более 700 электробусов. Инженеры предприятия продолжают разработку техники, работающей на водороде.

«Анализ данных проводимого мониторинга показывает ежегодное снижение количества превышений загрязняющих веществ в воздухе. В 2021 году оно снизилось до 0,037% от общего количества выполненных измерений», — отметил Шадриков.