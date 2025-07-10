Благодаря общественным воспитателям в РТ около 70% подростков снимаются с учета

В Татарстане после работы с общественными воспитателями около 70% несовершеннолетних снимаются с учета с положительным результатом. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на заседании президиума Госсовета РТ.

«30% несовершеннолетних либо продолжают оставаться на учете, либо в связи с совершением преступления остаются на учете или поступают в учреждения закрытого типа», – рассказала она.

По словам вице-премьера, институт общественных воспитателей работает в республике более 15 лет. В настоящее время 1852 общественных воспитателя закреплены за 1891 несовершеннолетним, состоящим на учете.

«Это 76% от общего количества несовершеннолетних, поставленных на учет. Не 100%, потому что работа носит адресный характер. Из 1891 несовершеннолетнего 32 освободились из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернулись из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. Здесь мы обеспечили их стопроцентную закрепляемость за общественными воспитателями», – подчеркнула Фазлеева.

Она уточнила, что большая часть общественных воспитателей – сотрудники учреждений образования (1285 человек). Кроме того, 165 человек – представители органов молодежной политики и спорта, 158 – органов внутренних дел. Среди общественных воспитателей также есть один депутат Государственного Совета и 58 муниципальных депутатов.

«Есть также восемь участников боевых действий и специальной военной операции. Здесь работа не только в формате общих встреч, но и адресная», – отметила вице-премьер.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин добавил, что важно работать не только с несовершеннолетними, но и с их семьями.

«Вопрос крайне важный. Это в том числе предмет работы органов государственной и муниципальной власти с несовершеннолетними, особенно с теми, у кого есть проблемы в семье. Обращаем внимание Правительства на то, что нужно как-то стимулировать общественных воспитателей. Нужно подумать, как можно их поддержать. Ведь речь идет о сегодняшнем дне и о будущем республики. Нужно серьезно работать с этой категорией людей», – заявил он.