Благодаря новому нацпроекту в Татарстане экореабилитируют реки Мелекеска и Нокса

Экореабилитацию рек Мелекеска и Нокса в Татарстане планируют провести в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», реализация которого начнется в 2024 году после завершения национального проекта «Экология».

По решению Президента России Владимира Путина, срок реализации нового нацпроекта – 2025-2030 гг. Он будет включать шесть федеральных проектов, в том числе «Вода России», который объединит направления федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов».

Объем финансирования согласно проекту паспорта – 210,15 млрд рублей. Цель проекта «Вода России»: улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод.

В рамках данного проекта в Татарстане пройдут мероприятия по очистке рек:

– «Расчистка русла реки Мелекески г. Набережные Челны, Республика Татарстан» стоимостью 320,7 млн рублей на 2025-2026 гг. (2025 – 168,9 млн руб., 2026 – 151,7 млн руб.);

– «Мероприятия по расчистке русла реки Ноксы с притоками в г. Казани» стоимостью 718,9 млн рублей на 2028-2030 гг. (2028 – 210,0 млн руб., 2029 – 250,0 млн руб., 2030 – 258,9 млн руб.).

Кроме того, для подготовки проекта от Татарстана сформированы и направлены перечни мероприятий, предлагаемых к включению в новый проект:

– по строительству (реконструкции) очистных сооружений и ливневых канализаций в РТ – 17 объектов на 18,3 млрд рублей.

В перечень вошли строительство и реконструкция очистных сооружений с готовыми проектами в г. Мензелинске, г. Буинске, пгт. Камские Поляны, г. Кукморе, с. Актаныше, г. Лаишево, пгт. Камское Устье, пгт. Уруссу, с. Муслюмово (2 оч.), строительство ливневой канализации в г. Казани (2 проекта по ул. Гаврилова и ул. Амирхана) и г. Набережные Челны (пр. Мусы Джалиля). Также предложен к реализации проект МУП «Водоканал» по очистке промывных вод с Волжского водозабора.

– по экологическому оздоровлению водных объектов Республики Татарстан (29 мероприятий) на 4,4 млрд рублей.

Наиболее крупные из них водные объекты – это р.Мелекеска в г.Набережные Челны (3,1 км), р.Нокса в г.Казани (27,9 км), озеро Архиерейское у с. Тарлаши Лаишевского муниципального района (10,6 км), пойменное озеро Каракуль (Соболековское) в Нижнекамском муниципальном районе (3,5 км).

Справка о планируемых работах

«Расчистка участка р. Мелекеска в г. Набережные Челны Республики Татарстан»

В границах г. Набережные Челны протяженность реки Мелекески составляет 7,5 км, из которых планируется обустроить (расчистить) 4,6 км (центральная часть г. Набережные Челны).

Участок расчистки р. Мелекеска (4,6 км) разделен на два участка (по разграничению полномочий федерального и регионального значения): первый участок – в зоне подпора Нижнекамского водохранилища (1,5 км), второй участок – после подпора Нижнекамского водохранилища (3,1 км).

Первый участок реализует с 2022 года «Средволгаводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» за счет средств федерального бюджета. В 2021 г. разработана ПСД по мероприятию: «Расчистка участка Нижнекамского водохранилища (приустьевая часть р. Мелекеска) в районе г.Набережные Челны Республики Татарстан». Стоимость СМР 134,04 млн рублей, протяженность расчистки 1,5 км.

В 2022 году полностью выполнены работы по расчистке 1 участка на сумму 47,4 млн рублей (остаток 85,972 млн рублей – экономия по итогам реализации), 0,302 млн рублей профинансировано в 2023 г. на возмещение рыбного ущерба. Площадь восстановленных водных объектов составила 24,88 га, количество изъятого грунта, донных отложений и водной растительности – 62,9 тыс. куб. м. Работы по реализации мероприятия выполнены собственными силами филиала «Средволгаводхоз» в рамках государственного задания.

Второй участок (протяженность – 3,1 км) планируется по титулу Минэкологии РТ. В 2021 г. разработана ПСД «Расчистка участка р. Мелекеска в г. Набережные Челны Республики Татарстан». Стоимость мероприятия в ценах 2022 г. – 320,2 млн рублей.

«Мероприятия по расчистке русла реки Ноксы с притоками в г. Казани»

В настоящее время в Республике Татарстан разрабатывается проект «Оздоровление р. Нокса», направленный на выявление и оценку негативных факторов влияния на р. Нокса, последующую реабилитацию и улучшение экологического состояния водного объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в границах г.Казани.

В целях выявления фактов негативного воздействия на р.Нокса в июле 2022 г. специалистами Министерства экологии совместно с представителями Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан произведено обследование территории водоохранной зоны р. Нокса в границах г.Казань. Длина исследованного участка составила 21,4 км. В результате обследования в 25 точках выявлен 91 факт негативного воздействия, среди которых большую часть составляют: размещение отходов в пределах водоохранной зоны, завалы деревьев, ограничение свободного доступа к береговой полосе водного объекта.

Исполнительным комитетом г. Казани разработана проектно-сметная документация на проведение расчистки р. Нокса и ее притоков в черте г. Казани на общей протяженности 27,9 км. 30.05.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

В рамках оптимизации затрат на проведение работ проектно-сметной документацией предусмотрено выполнение работ на 2 участках:

1-й участок протяженностью 21,8 км, стоимость 607,5 млн рублей;

2-й участок протяженностью 6,09 км, стоимость составляет 95,9 млн рублей.

В соответствии с ПСД производство работ будет осуществлено с устьевой части в соответствии с выделенным финансированием.

7 июля 2023 года в Федеральное агентство водных ресурсов направлена бюджетная заявка на 2023-2024 годы о выделении средств федерального бюджета на реализацию объекта «Мероприятия по расчистке русла реки Ноксы с притоками в г. Казани» в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» общей стоимостью 703,4 млн рублей (исх. от 07.07.2023 № 10893/07).

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».