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Благодаря неравнодушному нижнекамцу инспекторы ДПС поймали пьяного водителя легковушки
В Нижнекамске местный житель сообщил в Telegram о предположительно нетрезвом водителе автомобиля Kia.
Автоинспекторы незамедлительно отреагировали на сообщение и задержали нарушителя. За рулем легковушки оказался 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Алкотектор показал 0,7 промилле.
«В отношении нарушителя составлены административные материалы, а автомобиль помещен на спецстоянку. Автолюбителю грозит административный штраф 30 тыс. рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет», – указали в ведомстве.
Автоинспекторы призывают граждан своевременно сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 112, 02 или 8(843)5333888. Информацию можно направлять в телеграм-каналы всех районов республики «Сообщи о пьяном водителе». Для этого необходимо в поисковой строке мессенджера «Telegram» ввести слово «ГИБДД» и далее название соответствующего района.
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