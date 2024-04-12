Благодаря неравнодушному нижнекамцу инспекторы ДПС поймали пьяного водителя легковушки

В Нижнекамске местный житель сообщил в Telegram о предположительно нетрезвом водителе автомобиля Kia.

Автоинспекторы незамедлительно отреагировали на сообщение и задержали нарушителя. За рулем легковушки оказался 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Алкотектор показал 0,7 промилле.



«В отношении нарушителя составлены административные материалы, а автомобиль помещен на спецстоянку. Автолюбителю грозит административный штраф 30 тыс. рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет», – указали в ведомстве.

Автоинспекторы призывают граждан своевременно сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 112, 02 или 8(843)5333888. Информацию можно направлять в телеграм-каналы всех районов республики «Сообщи о пьяном водителе». Для этого необходимо в поисковой строке мессенджера «Telegram» ввести слово «ГИБДД» и далее название соответствующего района.