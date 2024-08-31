Благодаря нацпроекту в Татарстане создали 10 виртуальных концертных залов

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

10 виртуальных концертных залов создали в Татарстане благодаря региональному проекту «Цифровая культура», реализуемого в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы Минкультуры РТ, в список объектов, где реализован проект виртуальных концертных залов вошли:

Арская централизованная библиотечная система

Краеведческий музей Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

Межпоселенческая центральная библиотека Спасского муниципального района Республики Татарстан

Централизованная библиотечная система Елабужского муниципального района

Детская школа искусств города Мамадыш имени композиторов Яруллиных

Центральная детская библиотека имени Г.Тукая (МБУ «Централизованная библиотечная система» Альметьевского муниципального района)

Центр культуры «Кызыл тау» г.Набережные Челны

Буинская детская школа искусств №1 г.Буинск

Центральная библиотека им. Г.Тукая г.Нижнекамск

Централизованная библиотечная система Менделеевского муниципального района Республики Татарстан

Благодаря реализации проекта, в первом полугодии 2024 года проведено 124 трансляции с общим охватов 2914 человек. За 2023 год проведено 268 трансляций с охватом 10985 человек.

Еще одним проектом, реализуемым в Татарстане благодаря национальному проекту «Культура» стала цифровая платформа «Артефакт», на которой представлены четыре музея РТ:

Национальный музей Республики Татарстан;

Музей истории государственности Татарстана (Казанский Кремль);

Музей естественной истории Татарстана (Казанский Кремль);

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан.

Помимо вышеназванных объектов, посетителям платформы «Артефакт» доступны три виртуальных музея.

Также в Татарстане в приоритете развитие библиотечного дела, осуществляемое в том числе, благодаря расширению базы портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» (НЭБ РТ, kitap.tatar.ru).

Только за 2024 год базу портала пополнили 15 006 оцифрованных документов из фондов Национальной библиотеки РТ, в числе которых 1405 книжных памятников.