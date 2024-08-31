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Культура 31 августа 2024 08:00

Благодаря нацпроекту в Татарстане создали 10 виртуальных концертных залов

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Благодаря нацпроекту в Татарстане создали 10 виртуальных концертных залов
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

10 виртуальных концертных залов создали в Татарстане благодаря региональному проекту «Цифровая культура», реализуемого в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы Минкультуры РТ, в список объектов, где реализован проект виртуальных концертных залов вошли:

  • Арская централизованная библиотечная система
  • Краеведческий музей Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
  • Межпоселенческая центральная библиотека Спасского муниципального района Республики Татарстан
  • Централизованная библиотечная система Елабужского муниципального района
  • Детская школа искусств города Мамадыш имени композиторов Яруллиных
  • Центральная детская библиотека имени Г.Тукая (МБУ «Централизованная библиотечная система» Альметьевского муниципального района)
  • Центр культуры «Кызыл тау» г.Набережные Челны
  • Буинская детская школа искусств №1 г.Буинск
  • Центральная библиотека им. Г.Тукая г.Нижнекамск
  • Централизованная библиотечная система Менделеевского муниципального района Республики Татарстан

Благодаря реализации проекта, в первом полугодии 2024 года проведено 124 трансляции с общим охватов 2914 человек. За 2023 год проведено 268 трансляций с охватом 10985 человек.

Еще одним проектом, реализуемым в Татарстане благодаря национальному проекту «Культура» стала цифровая платформа «Артефакт», на которой представлены четыре музея РТ:

  • Национальный музей Республики Татарстан;
  • Музей истории государственности Татарстана (Казанский Кремль);
  • Музей естественной истории Татарстана (Казанский Кремль);
  • Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан.

Помимо вышеназванных объектов, посетителям платформы «Артефакт» доступны три виртуальных музея.

Также в Татарстане в приоритете развитие библиотечного дела, осуществляемое в том числе, благодаря расширению базы портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» (НЭБ РТ, kitap.tatar.ru).

Только за 2024 год базу портала пополнили 15 006 оцифрованных документов из фондов Национальной библиотеки РТ, в числе которых 1405 книжных памятников.

#национальные проекты #Татарстан #Здоровье
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