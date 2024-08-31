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Благодаря нацпроекту в Татарстане создали 10 виртуальных концертных залов
10 виртуальных концертных залов создали в Татарстане благодаря региональному проекту «Цифровая культура», реализуемого в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
По данным пресс-службы Минкультуры РТ, в список объектов, где реализован проект виртуальных концертных залов вошли:
- Арская централизованная библиотечная система
- Краеведческий музей Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
- Межпоселенческая центральная библиотека Спасского муниципального района Республики Татарстан
- Централизованная библиотечная система Елабужского муниципального района
- Детская школа искусств города Мамадыш имени композиторов Яруллиных
- Центральная детская библиотека имени Г.Тукая (МБУ «Централизованная библиотечная система» Альметьевского муниципального района)
- Центр культуры «Кызыл тау» г.Набережные Челны
- Буинская детская школа искусств №1 г.Буинск
- Центральная библиотека им. Г.Тукая г.Нижнекамск
- Централизованная библиотечная система Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
Благодаря реализации проекта, в первом полугодии 2024 года проведено 124 трансляции с общим охватов 2914 человек. За 2023 год проведено 268 трансляций с охватом 10985 человек.
Еще одним проектом, реализуемым в Татарстане благодаря национальному проекту «Культура» стала цифровая платформа «Артефакт», на которой представлены четыре музея РТ:
- Национальный музей Республики Татарстан;
- Музей истории государственности Татарстана (Казанский Кремль);
- Музей естественной истории Татарстана (Казанский Кремль);
- Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан.
Помимо вышеназванных объектов, посетителям платформы «Артефакт» доступны три виртуальных музея.
Также в Татарстане в приоритете развитие библиотечного дела, осуществляемое в том числе, благодаря расширению базы портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» (НЭБ РТ, kitap.tatar.ru).
Только за 2024 год базу портала пополнили 15 006 оцифрованных документов из фондов Национальной библиотеки РТ, в числе которых 1405 книжных памятников.
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