Благодаря нацпроекту в Татарстане провели обучение для получателей соцконтракта

Претенденты на получение социальных контрактов на сумму до 350 000 рублей, по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», прошли онлайн-обучение «Азбука предпринимателя», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

На прошедших в Центре «Мой бизнес» с 22 по 25 июля курсах участников программы научили составлять бизнес-план, наличие которого является обязательным условием для получения поддержки.

Кроме того, начинающих предпринимателей обучили основам бизнес-деятельности и другим полезным навыкам для собственного развития. Соответствующее обучение проходит ежемесячно, в текущем году им воспользовались около 200 начинающих предпринимателей.

Жители Татарстана могут заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а также деятельности в качестве самозанятого.

При заключении соцконтракта можно получить от государства помощь в размере:

– 350 000 рублей на организацию ИП или самозанятости;

– 200 000 рублей на ведение личного подсобного хозяйства.

Напомним, господдержка субъектов МСП реализуется при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент РФ Владимир Путин.