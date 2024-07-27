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Благодаря нацпроекту в Татарстане провели обучение для получателей соцконтракта
Претенденты на получение социальных контрактов на сумму до 350 000 рублей, по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», прошли онлайн-обучение «Азбука предпринимателя», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
На прошедших в Центре «Мой бизнес» с 22 по 25 июля курсах участников программы научили составлять бизнес-план, наличие которого является обязательным условием для получения поддержки.
Кроме того, начинающих предпринимателей обучили основам бизнес-деятельности и другим полезным навыкам для собственного развития. Соответствующее обучение проходит ежемесячно, в текущем году им воспользовались около 200 начинающих предпринимателей.
Жители Татарстана могут заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а также деятельности в качестве самозанятого.
При заключении соцконтракта можно получить от государства помощь в размере:
– 350 000 рублей на организацию ИП или самозанятости;
– 200 000 рублей на ведение личного подсобного хозяйства.
Напомним, господдержка субъектов МСП реализуется при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент РФ Владимир Путин.
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