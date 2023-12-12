Благодаря нацпроекту в Татарстане отремонтировали 96 фельдшерско-акушерских пунктов

Благодаря федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане отремонтировали 96 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: © Минздрав РТ

Обновлены, например, 8 ФАПов Актанышской ЦРБ, 8 медпунктов Рыбно-Слободской ЦРБ, по 7 фельдшерско-акушерских пунктов Апастовского, Высогорского, Заинского районов, 5 ФАПов Альметьвской ЦРБ, по столько же ФАПов Базарно-Матакской, Новошешминской, Нурлатской центральных районных больниц. Все медучреждения стали светлыми и комфортными.

Специалисты провели работы по покраске и отделке потолков и стен, установили новые двери, окна, произвели замену сантехники, заменили плитку, обновили системы водо- и теплоснабжения и т.д.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» направлен на совершенствование оказания медпомощи и профилактику заболеваний.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают такие направления стратегического развития страны, как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и др.