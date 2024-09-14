Благодаря нацпроекту в 2024 году к интернету подключат 87 населенных пунктов Татарстана

87 населенных пунктов Татарстана планируют в этом году подключить к интернету, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Отмечается, что программа устранения цифрового неравенства в республике реализуется благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Благодаря проекту в 2023 году мобильным интернетом за последние четыре года обеспечены 77 деревень и сел республики, с населением от 100 до 500 человек. По всей России за этот срок запросы на подключение поступили от 2,5 млн жителей.

Приоритет в подключении к интернету определяется благодаря проводимому голосованию жителей районов РТ, в возрасте от 18 лет. Сроки голосования в этом году: с 5 августа по 17 ноября.

Способы голосования:

Через почту отправить письмо в Минцифры РФ (123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2) с указанием Ф.И.О., адреса регистрации и названием нуждающегося в подключении к интернету населенного пункта. При этом подписи могут внести сразу несколько человек, все голоса будут учтены; Через портал Госуслуг РФ. (на странице сервиса для голосования).

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».