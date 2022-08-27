Благодаря нацпроекту Уруссинская и Альметьевская ЦРБ получили новые томограф и колоноскоп

По федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» Уруссинская и Альметьевская ЦРБ получили новое медицинские аппараты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Так, в учреждение в пгт Уруссу Ютазинского района на этой неделе поступил компьютерный томограф Аnatom, где количество срезов-снимков за один оборот составляет 64.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

Главврач Светлана Шакирова отметила, что с помощью аппарата можно будет обследовать сосуды, головной мозг, легкие, позвоночник, кости и другие органы. Кабинет КТ-аппарата должен заработать уже в сентябре.

В Альметьевскую ЦРБ поставлен видеоколоноскоп SonoScape EC-500T, который разработан специально для проведения качественного исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Новый аппарат позволит повысить качество проводимых исследований благодаря более точному изображению.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.