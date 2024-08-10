Благодаря нацпроекту Татарстан за пять лет приобрел 125 единиц лесопожарной техники

С 2019 года Татарстан закупил 125 единиц лесопожарной и лесокультурной техники, а также 909 единиц оборудования. Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

По данным Минлесхоза РТ, оснащение подведомственных министерству учреждений спецтехникой и оборудованием является одним из важнейших направлений регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан».

«Нацпроект «Экология» помог укрепить материально-технические базы лесхозов республики. Наличие техники и оборудования, оперативная доставка и вывоз сил и средств играют решающую роль в тушении возгораний, предупреждении возникновения лесных пожаров», – отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По его словам, обеспеченность учреждений лесопожарной техникой достигла 100% от установленных нормативов, предусмотренных распоряжением правительства РФ.

В перечень закупленной техники вошли пожарные автоцистерны, бульдозеры, универсальные лесопожарные комплексы, тракторы, квадроциклы, прицепные пожарные модули, оборудования – ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки, пожарные емкости, лесопосадочные агрегаты, лесные плуги, лесные культиваторы и др.

Национальный проект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.