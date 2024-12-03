В Татарстане по нацпроекту за год обновлены классы в 11 «доброшколах»

За пять лет 39 татарстанских школ для детей с ограниченными возможностями здоровья были оснащены специальным оборудованием. Работа велась по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщила сегодня на брифинге в Казани начальник Управления общего образования Министерства образования и науки РТ Татьяна Алексеева.

Она рассказала, что в настоящее время в Татарстане более 32 тыс. детей с ОВЗ и инвалидностью охвачены различными программами школьного и дошкольного образования.

«На этапе дошкольного развития созданы группы для ребят с нарушениями слуха, речи, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата. К сожалению, возрастает количество детей с расстройствами аутистического спектра», – отметила Алексеева.

В республике работают 599 детских садов с группами компенсирующей направленности. Создано 827 школ для детей с ОВЗ и инвалидностью, где обучается более 5 тыс. человек. Еще 53 общеобразовательные организации работают исключительно по адаптированным программам. В них учатся более 7 тыс. детей, в том числе более 2 тыс. – на дому.

С 2019 года Татарстан стал участником проекта по поддержке образования для детей с ОВЗ в ходе федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». За пять лет 39 школ для детей с ОВЗ оснащены специальным оборудованием. Общая сумма проекта за этот период составила более 228 млн рублей.

В этом году обновление материально-технической базы прошло в 11 школах. Благодаря проекту в «доброшколах» обновляются образовательные программы и классы, где проходят уроки по технологии и швейному делу, а также спортзалы, библиотеки, кабинеты логопедов и психологов.