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Благодаря нацпроекту на поддержку фермеров Татарстана в 2024 году выделили 369 млн рублей
В текущем году финансирование программы «Агростартап», реализуемой в Татарстане в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», составит 369,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.
Всего с начала реализации вышеупомянутого проекта было выделено 917,7 млн рублей господдержки. Это позволило создать новые рабочие места и увеличить поголовье крупного рогатого скота (КРС) на 8 887 голов.
Выделенные в 2024 году средства позволят поддержать 71 71-му субъекту МСП и вовлечь в кооперацию 2 300 новых членов.
Виды хозяйств, которые подходят под программу:
- Молочные фермы
- Фермы по откорму крупного рогатого скота
- Фермы по разведению овец
- Фермы по разведению дойных коз
- Птицефермы мясного направления
- Птицефермы по выращиванию молодняка
- Конефермы
- Фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы
- Картофелеводство
- Овощеводство открытого и закрытого грунта
- Производство зерновых и зернобобовых, кормовых, технических ягодных, плодовых культур
- Кролиководство
- Выращивание улиток
- Грибоводство
Сколько можно получить?
По гранту «Агростартап» начинающий фермер может получить до 5 млн рублей при разведении КРС (мясо, молоко), и до 3 млн рублей на все остальные направления. Сумму гранта можно увеличить на 1 млн рублей при вхождении в сельхозкооператив. Этот миллион войдет в неделимый фонд кооператива. Размер гранта «Агростартап» не может быть менее 1,5 млн. рублей.
Требования к предпринимателю
- Заявитель — КФХ или ИП, являющийся главой КФХ, основными видами деятельности которых являются производство и (или) переработка сельхозпродукции, зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации в текущем финансовом году.
- Заявитель не получал финансовую поддержку (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, субсидий для ЛПХ), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера.
- Заявитель имеет проект создания и/или развития КФХ, направленный на ежегодное увеличение объема сельхоз продукции на 8%.
- Заявитель обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 10% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов.
- Заявитель обязуется сохранить количество созданных новых постоянных рабочих мест в течение пяти лет и достигнуть плановых показателей деятельности.
- Заявитель обязуется осуществлять деятельность КФХ в течение не менее пяти лет
- Заявитель не привлекался к административной ответственности по статье 20.4 Кодекс Российской Федерации
Как принять участие
Шаг 1: Узнать сроки проведения конкурсного отбора на сайте регионального органа управления АПК.
Шаг 2: Обратиться в Центр компетенций – здесь помогут подготовить документы и составить бизнес-план, а также оформить заявку.
Шаг 3: Подать заявку в электронной форме через «Электронный бюджет» с приложением электронный копий документов (понадобится усиленная электронная подпись заявителя).
Шаг 4: Пройти конкурсный отбор комиссия оценивает проекты по критериям и определяет получателей гранта.
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