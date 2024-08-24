Благодаря нацпроекту на поддержку фермеров Татарстана в 2024 году выделили 369 млн рублей

В текущем году финансирование программы «Агростартап», реализуемой в Татарстане в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», составит 369,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

Всего с начала реализации вышеупомянутого проекта было выделено 917,7 млн рублей господдержки. Это позволило создать новые рабочие места и увеличить поголовье крупного рогатого скота (КРС) на 8 887 голов.

Выделенные в 2024 году средства позволят поддержать 71 71-му субъекту МСП и вовлечь в кооперацию 2 300 новых членов.

Виды хозяйств, которые подходят под программу:

Молочные фермы Фермы по откорму крупного рогатого скота Фермы по разведению овец Фермы по разведению дойных коз Птицефермы мясного направления Птицефермы по выращиванию молодняка Конефермы Фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы Картофелеводство Овощеводство открытого и закрытого грунта Производство зерновых и зернобобовых, кормовых, технических ягодных, плодовых культур Кролиководство Выращивание улиток Грибоводство

Сколько можно получить?

По гранту «Агростартап» начинающий фермер может получить до 5 млн рублей при разведении КРС (мясо, молоко), и до 3 млн рублей на все остальные направления. Сумму гранта можно увеличить на 1 млн рублей при вхождении в сельхозкооператив. Этот миллион войдет в неделимый фонд кооператива. Размер гранта «Агростартап» не может быть менее 1,5 млн. рублей.

Требования к предпринимателю

Заявитель — КФХ или ИП, являющийся главой КФХ, основными видами деятельности которых являются производство и (или) переработка сельхозпродукции, зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации в текущем финансовом году. Заявитель не получал финансовую поддержку (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, субсидий для ЛПХ), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера. Заявитель имеет проект создания и/или развития КФХ, направленный на ежегодное увеличение объема сельхоз продукции на 8%. Заявитель обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 10% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов. Заявитель обязуется сохранить количество созданных новых постоянных рабочих мест в течение пяти лет и достигнуть плановых показателей деятельности. Заявитель обязуется осуществлять деятельность КФХ в течение не менее пяти лет Заявитель не привлекался к административной ответственности по статье 20.4 Кодекс Российской Федерации

Как принять участие

Шаг 1: Узнать сроки проведения конкурсного отбора на сайте регионального органа управления АПК.

Шаг 2: Обратиться в Центр компетенций – здесь помогут подготовить документы и составить бизнес-план, а также оформить заявку.

Шаг 3: Подать заявку в электронной форме через «Электронный бюджет» с приложением электронный копий документов (понадобится усиленная электронная подпись заявителя).

Шаг 4: Пройти конкурсный отбор комиссия оценивает проекты по критериям и определяет получателей гранта.