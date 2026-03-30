Благодаря нацпроекту «Кадры» в Татарстане 13 осужденных нашли работу

С начала года в кадровый центр «Работа России» в Татарстане обратились 37 осужденных, 13 из них трудоустроены. На учете состоят 24 человека, сообщает пресс-служба Центра занятости населения РТ.

«Сотрудники кадрового центра помогают адаптироваться на рынке труда. Специалисты рассказывают о востребованных вакансиях, обучают работе на цифровой платформе „Работа России“, помогают в составлении конкурентоспособного резюме, организуют собеседования с работодателями и разъясняют нюансы трудового законодательства», – рассказали в пресс-службе.

Как отметил директор кадрового центра «Работа России» Тимур Муллин, особое внимание уделяется тем, кто готовится к освобождению.

«Людям без профессии предлагают после освобождения пройти обучение или повысить квалификацию благодаря федеральному проекту „Активные меры содействия занятости“ национального проекта „Кадры“. Для них действует 77 индивидуальных программ профессионального обучения», – сообщил он.

Работа по трудоустройству осужденных граждан проводится в республике на системной основе и направлена на снижение уровня рецидивной преступности. Обеспечение занятости – ключевой фактор успешной социальной адаптации и возвращения к законопослушной жизни, считают в ЦЗН РТ.