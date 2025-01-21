Благодаря нацпроекту «Кадры» в 2025 году татарстанцы освоят новые специальности

В 2025 году жители Татарстана смогут пройти бесплатное переобучение благодаря новому федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Список востребованных профессий на рынке труда сейчас формируется с учетом потребностей работодателей. В этом году будет уделено внимание рабочим специальностям», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 4,3 тыс. татарстанцев бесплатно переобучились благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в 2024 году. Они выучились на IT- и SMM-специалистов, менеджеров маркетплейсов, психологов, логистов, бухгалтеров, дизайнеров интерьера, графических дизайнеров, нутрициологов.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.