Благодаря нацпроекту «Демография» жительницы Казани бесплатно учатся на дизайнеров

Бесплатные курсы по программе «Графический дизайн» открылись сегодня для жителей Казани на базе Международного центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи. Новую профессию осваивают матери, находящие в отпуске по уходу за ребенком, а также безработные.

Анастасия Алексеева из Казани пришла на первое занятие с десятимесячной дочкой Виолеттой. О возможности освоить новую профессию она узнала в интернете. Зарегистрировалась на портале «Работа в России», заполнила анкету и получила приглашение на учебу.

«Давно хотела изучить программу „Фотошоп“ и наконец-то нашла то, что искала. До декрета я работала судебным приставом. У нас очень большая нагрузка, работать приходилось с утра и до 22 часов вечера. Поэтому хочу сменить сферу деятельности, чтобы больше времени уделять семье. Планирую заниматься фотографией, работать из дома», — сообщила 27-летняя женщина.

Другая слушательница курсов Лилия Загидуллина на установочное занятие пришла вместе с дочерью Эмилией и мужем Артуром. По ее словам, супруг решил посмотреть, как проходит учеба. Однако посещать занятия вместе с детьми организаторы разрешили только в первый день. Затем присматривать за ребенком будет бабушка.

«Вообще работаю на заводе „Элекон“. На курсах получу новые знания и в дальнейшем смогу подрабатывать графическим дизайнером. Ребенку уже два года, у меня остался до выхода на работу еще один год. Хочу потратить это время с пользой», — сказала молодая мама.

Обучение по компетенции «Графический дизайн» проходят 19 человек. В составе группы женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, женщины, воспитывающие дошколят, и безработные. Программа рассчитана на 256 академических часов. Обучение продлится с 25 мая по 15 августа.

«В рамках нацпроекта „Демография“ есть федеральный проект „Содействие занятости“, благодаря которому реализуются программы повышения квалификации, переподготовки либо профессионального переобучения людей категории „50 плюс“ и женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет. С этого года введена новая категория, теперь обучение могут пройти женщины, которые воспитывают детей дошкольного возраста — до семи лет. Также стать участниками программ могут безработные и ищущие работу люди», — сообщила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



Спикер пояснила, что записаться на различные образовательные курсы можно на портале «Работа в России». Обучение проводится бесплатно, оно финансируется из федерального бюджета. Занятия в республике проводят три оператора — Казанский филиал РАНХиГС, Казанский федеральный университет и Казанский техникум информационных технологий и связи.

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» сегодня в Казани приступила к обучению уже вторая группа слушателей. Первая группа села за парты 11 мая в Казанском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

Национальный проект «Демография», как и другие нацпроекты, реализуется с начала 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.

Фото: Владимир Васильев.