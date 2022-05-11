За три года нацпроект «Демография» в Татарстане помог спасти 800 пожилых сельчан

С 2019 года в Татарстане по итогам диспансеризации были экстренно госпитализированы 800 пожилых сельчан. Работа ведется в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Люди старше 65 лет, проживающие в сельской местности, по графику доставляются в медицинские учреждения на диспансеризацию и вакцинацию. Проект „Старшее поколение“ в рамках нацпроекта „Демография“ реализуется с 2019 года. За это время в медучреждения доставлены более 140 тыс. пожилых людей старше 65 лет, для них проведены серьезные профосмотры», — сказала она.

В рамках диспансеризации в отдельных случаях были приняты решения об экстренной госпитализации. Такие решения были приняты по итогам результатов скрининга.

«Не будь этого проекта, люди бы, возможно, не прошли бы диспансеризацию и даже не обратили бы внимания на свое здоровье», — отметила Зарипова.