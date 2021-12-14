Благодаря нацпроекту «Демография» за год в Татарстане обучатся более 6 тыс. человек

На обучение за счет федерального бюджета по проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в этом году в Минтруд РТ поступило более 7 тыс. заявок. В настоящее время за парты сели свыше 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках федерального проекта организуется обучение безработных граждан, людей в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеров. «Кроме того, обучаются женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие мамы, воспитывающие дошколят», — уточнили в министерстве.

Обучение проводится для трудоустройства безработных граждан, оказания методической помощи в регистрации их в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Операторы программы обязаны обеспечить обучение не менее 4 тыс. человек и трудоустройство не менее 75% ее прошедших обучение участников. Подать заявку на учебу можно на портале «Работа в России».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.