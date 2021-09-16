Благодаря нацпроекту «Демография» в Татарстане бесплатно обучатся 1,7 тыс. человек

В этом году в Татарстане благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» за счет средств федерального бюджета будет организовано обучение 1,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Обучение организовано для безработных граждан, людей в возрасте 50 лет и старше, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также для безработных женщин, воспитывающих дошколят. Программа реализуется в целях обеспечения трудоустройства или регистрация в качестве самозанятых прошедших обучение граждан», — сказано в сообщении.

Перед обучением образовательные организации заключают с гражданами договоры, в которых прописываются обязательства по трудоустройству. После учебы участники программы должны выполнить данные обязательства. В учебном процессе используются дистанционные и электронные технологии. Заявки от всех желающих принимаются на портале «Работа в России».