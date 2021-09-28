Благодаря нацпроекту «Демография» более 3,3 тыс. пожилых татарстанцев обслуживают сиделки

На сегодняшний день системой долговременного ухода в Татарстане охвачено более 3,3 тыс. пожилых людей. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Татарстане в рамках национального проекта „Демография“ реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Пожилые люди, перенесшие инсульты и инфаркты, тяжелые заболевания, в дальнейшем нуждаются в долговременном уходе. Они имеют разные ограничения — в передвижении, утрачивают способность к самообслуживанию, нуждаются в паллиативной помощи. Сначала в учреждениях здравоохранения проводится комплексная оценка состояния здоровья, далее организуется совместный патронаж. Пожилые люди получают помощь соцработников по дому, в кормлении, санитарно-гигиеническом уходе», — сказала она.

К пожилым людям приходят сиделки или соцработники. В целом за 2021 год такими услугами планируется охватить 5,8% людей старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе. В создании системы долговременного ухода участвуют 83 учреждения социального обслуживания и 93 медицинских организации региона.

В целом ежегодно силами соцработников на дому обслуживается порядка 17 тыс. пожилых татарстанцев, которые находятся на постельном режиме и утратили способность к самообслуживанию.

Национальные проекты реализуются по всей стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.