Благодаря нацпроекту «Демография» 33 пожилых татарстанца обрели приемные семьи

Благодаря нацпроекту «Демография» 33 пожилых одиноких жителя Татарстана устроены в приемные семьи. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«С 2019 года в республике в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. На сегодня система долговременного ухода внедрена во всех районах», - уточнили в министерстве.

Для оказания полного спектра социальных и медицинских услуг нуждающимся в постороннем уходе людям в республике организовано межведомственное взаимодействие учреждений социального обслуживания и медицинских организаций. Социальные услуги оказываются пожилым и инвалидам в зависимости от уровня их нуждаемости в уходе.

Кроме того, с 15 июня 2021 года в республике пожилым и инвалидам, нуждающимся в долговременном уходе, предоставляется бесплатный соцпакет, в который входят услуги по уходу. Набор услуг и периодичность их предоставления установлены в зависимости от уровня нуждаемости людей в уходе.