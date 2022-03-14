Благодаря нацпроекту «Демография» 26-летняя Анна из Казани обрела навыки самообслуживания

Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» молодые жители Казани с ментальными нарушениями за год занятий со специалистами обрели важные навыки самообслуживания. Об этом «Татар-информу» рассказала социальный педагог отделения дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения в городском округе «город Казань» Ирина Чигарова.

«Все получатели наших услуг имеют ментальные нарушения — умственную отсталость, синдром Дауна, шизофрению и инвалидность с детства. Молодые люди заканчивают школы, после этого некоторые учатся в колледжах, далее любая поддержка заканчивается. Сейчас по всей стране в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» открываются отделения дневного пребывания. Основной нашей задачей является поддержание когнитивного статуса и социальная адаптация людей с метальными нарушениями», — объяснила она.

Отделение дневного пребывания при Комплексном центре соцобслуживания населения в Казани открылось в январе прошлого года. Его специалисты помогают людям с ментальными нарушениями поддерживать память и мышление, умение считать и писать, а также учат навыкам самообслуживания. Получатели соцуслуг здесь учатся ухаживать за собой — одеваться, чинить одежду, пришивать пуговицы, готовить элементарные блюда, общаться друг с другом, самостоятельно пользоваться общественным транспортом, посещать аптеки и магазины.

В числе посетителей отделения дневного пребывания — 26-летняя жительница Казани Анна. Она посещает социальное учреждение с февраля 2021 года.

«У Ани не только снижение интеллекта, но и выраженные поведенческие нарушения. Она достаточно агрессивна, неспокойна, излишне возбудима. Раньше девушка не терпела никаких замечаний, критики в свой адрес, с ней трудно было общаться. На все запреты Анна реагировала с агрессией. Когда она нервничала, то расковыривала болячки на лбу и руках. На сегодняшний день она выстроила отношения со всеми нашими специалистами, хорошо держится в группе и уже спокойно воспринимает критику и замечания», — отметила Ирина Чигарова.

Спикер сообщила, что за год занятий жительница Казани научилась ухаживать за собой, ее внешний вид стал более опрятным. Одно из главных достижений заключается в том, что теперь девушку ее родители отпускают одну из Кировского района до центра на занятия на общественном транспорте. Социальные услуги семья оплачивает частично.

«Часть услуг оказывается бесплатно в рамках системы долговременного ухода. Часть услуг родители оплачивают с учетом их ежемесячного дохода», — уточнила специалист центра соцобслуживания.

Анна проводит в отделении дневного пребывания по четыре часа в день. Таким образом, у ее родителей появилось свободное время, которое они могут потратить с пользой.

Всего отделение дневного пребывания сейчас посещают 11 человек в возрасте от 18 лет до 31 года. Для них разработаны индивидуальные программы, чтобы молодые люди научились себя обслуживать и обрели самостоятельность.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.