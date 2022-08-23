Благодаря нацпроекту Черемшанская и Тукаевская ЦРБ получат новый компьютерный томограф

Благодаря федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» в Черемшанской и Тукаевской ЦРБ появится новый компьютерный томограф. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В селе Черешман сейчас идут строительно-монтажные работы в помещениях, выделенных для установления диагностического аппарата. Уже сделаны перегородки и проложены кабели для осветительного оборудования, завершаются отделочные работы, также заказаны двери, ставни и основной кабель. Кроме того, закупаются системы вентиляции и кондиционирования.

Фото: ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ»

Во втором медучреждении также идет подготовка кабинета. Выполнена кирпичная кладка межкомнатной стены, стяжка полов, проведена электрика, выполняется оштукатуривание стен баритовой штукатуркой, предназначенной от гамма- и рентгеновского излучения. Аппарат доставят уже в сентябре, кроме того, поликлиника получит флюорограф и УЗИ-аппарат.

Фото: ГАУЗ «Тукаевская ЦРБ»

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.