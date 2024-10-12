Благодаря нацпроекту более 1,7 тыс. жителей РТ бесплатно освоили новые специальности

В 2024 году на базе кадровых центров «Работа России» прошли обучения новым специальностям 1 794 жителя Татарстана. Это стало возможным благодаря реализации в республике федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Годом ранее новыми специальностями на базе вышеупомянутых кадровых центров смогли овладеть 8 276 татарстанцев.

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета и рассчитано на отдельные категории граждан, в том числе лиц в возрасте 50 лет и старше, инвалидов, работников, находящихся под риском увольнения, членов семей погибших участников СВО, неработающих мам детей дошкольного возраста и др.

На сегодняшний день в Татарстане действуют четыре кадровых центра. Они расположены в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Кукморском районе по следующим адресам:

Казань – кадровый центр «Работа в России» по Московскому району (улица Гагарина, д. 46);

Набережные Челны – кадровый центр «Работа в России» на базе Центра занятости населения (проспект Сююмбике, д.43/20);

Альметьевск – кадровый центр «Работа в России» (улица Герцена, д. 86а);

Кукмор ­­­– кадровый центр «Работа в России» (улица Ворошилова, дом 44).

Желающим пройти обучение татарстанцам, необходимо подать заявление на портале «Работа России», выбрав образовательную программу и организацию.

В настоящее время обучение осуществляется по 263 программам, среди которых ИТ-сфера, аналитика данных, программирование, управление персоналом, финансы, маркетинг, дизайн, образование, сервис и услуги.

Также, функционируют специальные разделы для работодателей: например, «Целевое обучение», «Практики и стажировки». В первом случае – работодатель может заключить договор на обучение будущих студентов под свои потребности. Во втором – сформировать у молодых специалистов представление о непосредственном процессе работы, а также повысить уровень вовлеченности и подготовки будущих кадров, за счет прохождения практики или стажировки на конкретном предприятии.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».