«Благодаря нацпроектам строят дороги, школы, детсады»: в Челны приехал автобусный марафон

Фото: Яна Вальдю

28 февраля жители Набережных Челнов приняли автобусный марафон, который проходит по всему Татарстану. Панельная дискуссия состоится в городском Дворце творчества детей и молодежи №1.

Спикерами мероприятия выступили заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

С 2010 года в Набережных Челнах построено 26 новых детсадов и 9 школ. Только в прошлом году за 5,77 млрд рублей открыли две школы и один детсад. За 1 млрд рублей отремонтировали 8 школ. В этом году капремонт запланирован в лицее-интернате им. Гали Акыша. На обновление планируется выделить 260,3 млн рублей. Также ремонт запланирован в 2 общеобразовательных организациях для детей с ОВЗ и 2 кадетских школах — это учебные заведения №86, 75 и кадетские школы №82 и полиции «Калкан».

«Национальные проекты — это сама жизнь. Благодаря этим проектам и финансовой поддержке со стороны руководства страны в городе Набережные Челны строятся дороги, школы, детские сады. Безусловно, вся эта социальная инфраструктура положительным образом влияет на качество жизни наших челнинцев. Мы за последние годы смогли построить 26 детских садов, 9 новых школ, большое количество отремонтировали дорог, общественных пространств. Безусловно, слова благодарности за те национальные проекты, которые инициированы Президентом нашей страны, нашим национальным лидером — Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал Наиль Магдеев.

В прошлом году прошел ремонт пищеблоков в 7 школах за 111 млн рублей. В это году пищеблоки еще 7 школ (№5, 9, 10, 28, 29, 56, 78) ждет обновление. Прошел ремонт в политехническом и педагогическом колледжах. В этом году запланирован ремонт автомеханического техникума за 453,7 млн рублей.

За 62 млн рублей отремонтировано здание спортшколы №11, за 7,9 млн рублей построена универсальная спортплощадка с искусственным покрытием для игры в футбол. В рамках концессионного соглашения по федеральной программе «Бизнес Спринт» завершается строительство футбольного манежа «ФИЗРА». Это уже второй проект, который реализуется с привлечением частных инвестиций. Продолжается капремонт спорткомплекса «Олимпийский» за 365 млн рублей. Планируется замена покрытия футбольного поля стадиона «КАМАЗ» за 115,6 млн рублей.

Значимым событием стало создание Набережночелниской филармонии. Благодаря масштабной программе по благоустройству парков увеличивается и количество мероприятий для отдыха жителей города под открытым небом. Так, челнинцев порадовали летние концертные программы классической музыки. Для ценителей музыки сыграли филармонический эстрадно-джазовый оркестр «Визит», оркестр национальных инструментов Набережночелнинской филармонии, камерный оркестр Игоря Лермана.

В рамках нацпроекта «Культура» за 10 млн рублей отремонтирована Центральная детская библиотека. Обновлен книжный фонд, появилось современное оборудование. В 2023 году грантовую поддержку получили 12 проектов в сфере культуры и искусства на сумму более 6 млн рублей.

«Если говорить в целом по Российской Федерации, то только в 2023 году на национальные проекты выделено 2 триллиона 983 миллиарда рублей. Построено 900 медицинских учреждений — это больницы и поликлиники, ФАПы в сельских поселениях. Построено 800 школ по России. В Татарстан было направлено 180 млрд рублей. Каждый год у нас идет обновление городов и сельских поселений», — отметил Леонид Якунин.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» диспансеризацию и профосмотры в прошлом году прошли более 150 тыс. челнинцев. За время действия грантовой поддержки Правительства РТ в город приехали 448 врачей, 63 из них — в 2023 году. Третий год в городе реализуется программа поддержки врачей. К гранту республики в сумме 800 тыс. рублей городские власти выделяют по 200 тыс. рублей из муниципального бюджета. Из средств городского бюджета 50 врачам-грантополучателям выделены единовременные выплаты в размере 200 тыс. рублей.

Также специалистам предоставляют служебное жилье. В настоящее время 20 приезжих врачей обеспечены квартирами.

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Так, отремонтирован блок «Г» Набережно-Челнинской инфекционной больницы за 790,6 млн рублей. В этом году начался ремонт блока «Д». В этом году планируют полностью завершить капремонт объекта. Также отремонтированы офисы врачей поликлиники №7 и детской поликлиники №4 за 38,9 млн рублей. Выполнен ремонт в помещениях стационара Госпиталя для ветеранов войн с оснащением новым медицинским оборудованием за 72,8 млн рублей. Новое оборудование получили и другие медицинские учреждения. На это потратили 219,5 млн рублей. Поставлено 330 единиц оборудования на общую сумму 219,5 млн рублей.

Система образования города занимает лидирующие позиции в республике по качеству образования, воспитательной работе и олимпиадному движению. По итогам ЕГЭ прошлого года каждый четвертый выпускник города получил от 80 до 100 баллов. Высший результат — 100 баллов — получили 27 учащихся. Три года подряд выпускники города получают по два стобалльных результата.

Приятным завершением в Набережных Челнах стала концертная программа, в которой приняли участие ансамбль танца «Казань», народные артистки Татарстана Зайнаб Фархетдинова и Резеда Шарафиева, заслуженная артистка РТ Чулпан Юсупова, известный татарский певец Рустем Насибуллин.

Автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Следующим городом в марафоне достижений станет Менделеевск.