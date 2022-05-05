Благодаря мерам ГИБДД на региональных дорогах РТ снизилось число ДТП и погибших в них

На региональных дорогах Татарстана благодаря принимаемым мерам снизились все показатели аварийности: по сравнению с прошлым годом, число ДТП уменьшилось на 20 случаев, погибших – на 4 человека, раненых – на 45 человек. Об этом рассказал заместитель главы ГИБДД РФ Ленар Габдурахманов на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Совсем другая ситуация складывается на дорогах федерального значения. Здесь приходится половина от всех погибших в ДТП, фиксируется рост всех показателей аварийности. Основным видом ДТП как на федеральных, так и на региональных дорогах, является столкновение автомобилей.

«Уважаемые коллеги, существует большая вероятность переориентирования логистических маршрутов и цепочек поставок многих товаров. В связи с чем мы ожидаем существенное увеличение транспортных потоков на территории республики. Кроме того, ожидается большой туристический поток на юг России. Таким образом, необходимо заранее к этому подготовиться, обеспечив должный уровень транспортной безопасности в условиях увеличенного трафика на территории обслуживаемого района», – сообщил Габдурахманов.

На дорогах местного значения, по данным Госавтоинспекции, также отмечается рост числа погибших в авариях.