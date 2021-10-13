Благодаря карте «Мир» казанские пассажиры сэкономили на проезде почти 14 млн рублей

Каждый третий житель Казани ежедневно пользуется общественным транспортом. Транспортная инфраструктура столицы РТ хорошо развита, при этом всегда можно подобрать несколько оптимальных маршрутов до нужного места. В случае, когда поездка на метро или троллейбусе – привычный вам способ передвижения, следует подумать о том, как сэкономить на покупке билетов.

Если приобретать билет в общественном транспорте за наличные средства, поездка обойдется в 35 рублей. При оплате банковской картой стоимость проезда составит 30 рублей, а транспортная карта позволит прокатиться по Казани за 27 рублей.

К слову, вплоть до 31 декабря пассажиры наземного городского транспорта могут получать скидку в размере шести рублей от стоимости билета при оплате проезда картой «Мир» любого банка.

Акция действует при поездках на трамваях, троллейбусах и автобусах, которые оборудованы устройствами для бесконтактной оплаты. Для получения скидки необходимо приложить к терминалу карту «Мир», и стоимость проезда спишется автоматически за минусом 6 рублей.

«С момента старта акции в Казани – с 1 сентября – число оплат картой «Мир» в общественном транспорте выросло более чем в 2 раза, - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. - Каждый день в городе около 90 тысяч поездок совершается по национальной платежной карте со скидкой 6 рублей. Благодаря такому предложению только за сентябрь жители и гости столицы Татарстана сэкономили на проезде почти 14 млн рублей».

Для пользователей транспортной карты в Казани разработаны 19 тарифных планов, в том числе и для организаций, которые приобретают проездные билеты для своих сотрудников по безналичному расчету. Приобретать карту необходимо исходя из собственных потребностей. Так, если каждый день вы ездите до одной и той же остановки, вам подойдет электронный проездной билет на 1 любой маршрут автобуса - без лимита поездок. Для человека, который планирует много и часто перемещаться по городу, лучший вариант – ЭПБ на все виды транспорта.

Кроме того, в августе в столице РТ для пассажиров электротранспорта начал действовать новый тариф «Пересадочный МЭТ 45», который поможет сэкономить тем, кто добирается до места назначения с пересадками. В рамках данного тарифа поездка с пересадкой с одного вида электротранспорта на другой в течение 45 минут обойдется всего в 45 рублей, вместо 60.

Еще один способ сохранить деньги – оформить на ребенка единый месячный детский социальный проездной билет. Получить документ имеют право несколько категорий граждан, в числе которых – дети из многодетных семей, дети-инвалиды, несовершеннолетние граждане, оставшиеся без попечения родителей, и т.д. Детский проездной билет приобретается по месту получения ежемесячной денежной выплаты. Его стоимость на 2021 год составляет 320 рублей.

Кстати, многие службы такси Казани предлагают корпоративные услуги на самых выгодных условиях. Корпоративное такси позволяет предприятию оптимизировать свою деятельность и существенно сократить транспортные расходы. Поинтересуйтесь, предлагается ли такой вариант поездок сотрудникам вашей компании.