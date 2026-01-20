Благодаря изменениям Лесного кодекса Татарстан улучшит санитарное состояние лесов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Принятый по инициативе Татарстана закон, разрешающий госучреждениям рубку старых и перестойных лесов, позволит улучшить санитарное состояние лесов и укрепит финансовую устойчивость лесхозов республики. Таким образом в разговоре с «Татар-информом» прокомментировал новеллу первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Принятие данного законопроекта стало важным шагом для улучшения санитарного состояния лесных насаждений и повышения уровня пожарной безопасности в лесах. Мы сможем освободить участки для лесовосстановления и, самое главное, обеспечить соблюдение принципа многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов», – рассказал он.

По словам Зарипова, законодательное новшество к тому же имеет экономический потенциал.

«Законопроект позволит укрепить финансовую устойчивость лесхозов республики, увеличить производительность труда, поднять среднюю заработную плату, а также увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, что будет способствовать дальнейшему развитию лесного хозяйства республики», – подчеркнул первый замминистра.

Соответствующий законопроект был внесен инициативной группой депутатов от Республики Татарстан. Федеральный закон был принят Государственной Думой ФС РФ и одобрен Советом Федерации, 29 декабря 2025 года его подписал Президент России Владимир Путин.

Порядок определения перечня государственных учреждений, которым разрешается заготовка древесины, будет утверждаться Правительством России.