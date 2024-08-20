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Благодаря иску прокуратуры фирма из РТ выплатила монтажнику 400 тысяч морального вреда
Верховный суд Республики Татарстан пересмотрел дело о производственной травме, изменив решение нижестоящей инстанции в пользу пострадавшего работника, сообщили в Прокуратуре Татарстана.
Инцидент произошел в октябре 2021 года, когда монтажник компании ООО «Алексеевск-Газспецстрой» получил серьезные травмы на рабочем месте. Расследование показало, что причиной несчастного случая стала ненадлежащая организация работ со стороны работодателя.
Прокуратура Алексеевского района инициировала судебный иск с требованием компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Однако суд первой инстанции отклонил требования прокурора.
Не согласившись с этим решением, прокуратура подала апелляцию в Верховный суд РТ. После рассмотрения дела высшая судебная инстанция республики приняла решение в пользу работника, обязав компанию выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей.
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