Благодаря инициативе Татарстана больные дети могут получить неинвазивные глюкометры

В России детям, страдающим сахарным диабетом I типа, могут начать бесплатно предоставлять неинвазивные глюкометры. С соответствующим предложением ранее выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, и теперь оно получило поддержку, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РТ.

К детскому омбудсмену поступило более 100 обращений по бесплатному обеспечению несовершеннолетних системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Всего же в республике на 1 января 2021 года насчитывалось 1370 детей и подростков, страдающих сахарным диабетом I типа.

Как правило, такие больные должны ежедневно от шести до десяти раз мониторить уровень сахара в крови. Сейчас все несовершеннолетние пациенты в Татарстане обеспечены индивидуальными глюкометрами, их также снабжают тест-полосками для проведения данной процедуры. Но частые проколы пальцев болезненны для детей, на что и обращали внимание в своих жалобах их родители.

Поэтому уполномоченный по правам ребенка в РТ обратилась к Председателю Государственного Совета Татарстана Фариду Мухаметшину с просьбой «инициировать обращение к федеральным органам власти о внесении системы непрерывного мониторинга глюкозы в Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг».

Эту инициативу последовательно поддержали Государственный Совет РТ и Государственная Дума РФ. Ситуацию держит на контроле Комитет по охране здоровья Госдумы.

В итоге Государственная Дума рекомендовала Правительству России в ходе исполнения федерального бюджета в 2022 году «провести анализ потребности в закупках систем для непрерывного неинвазивного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом I типа». Кроме того, кабинет должен проработать вопрос поддержки субъектов Федерации с учетом их финансово-экономического положения для решения проблемы.