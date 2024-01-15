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Благодаря информации от очевидцев автоинспекторы Казани оштрафовали двух дрифтеров
В Telegram-бот Госавтоинспекции неравнодушный очевидец сообщил, что в центре Казани на Площади 1 Мая несколько автовладельцев занимаются дрифтом, сообщили в ведомстве.
На месте полицейские увидели две «Лады», припаркованные у дороги, внутри находились водители.
После просмотра камер наблюдения было установлено, что водители действительно занимались дрифтом на площади, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, а также угрозу возникновения ДТП.
В отношении молодых людей составили административные материалы.
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