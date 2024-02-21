«Благодаря им мы продолжаем жить»: в Буинском районе открыли мемориал бойцу СВО

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Сегодня в деревне Нурвахитово Буинского района Татарстана состоялось открытие мемориальный доски в честь погибшего при исполнении воинского долга в зоне СВО Даниса Волкова. Боец родился и вырос в этой деревне. На митинге присутствовали жители села, руководители муниципалитета, родные и близкие военного.

Старший лейтенант Данис Волков после окончания Альшиховской средней школы поступил в Казанское танковое училище, служил в Дагестане, после службы работал машинистом на железной дороге на станции Юдино. После начала спецоперации он получил повестку и нисколько не раздумывал.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

«Когда получил повестку, он сказал: „Родина зовет, я должен пойти служить“, — рассказала мама Даниса Дильбар Волкова. — Спасибо землякам, что не забывают нашего сына».

На митинге была и первая учительница героя Рахиня ханум. Она помнит его добродушным и отзывчивым мальчиком.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

«Данис всегда был послушным и вежливым. Когда он отвечал у доски, весь класс молча слушал его. У него был звонкий голос. Даже когда вырос, каждый раз по приезде заходил навещать меня», — поделилась воспоминаниями педагог.

Заместитель главы района Ильдар Еремеев поблагодарил жителей села за сегодняшний митинг памяти. «Мы должны помнить героев, которые ценой своей жизни защищают интересы нашей Родины. Благодаря им мы продолжаем жить», — сказал он.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Старший лейтенант Данис Волков героически погиб в феврале 2023 года. Он посмертно награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». У него остались жена и двое детей.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото: © Рустем Ахмадуллин