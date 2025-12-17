news_header_top
Общество 17 декабря 2025 16:00

Благодаря Госжилфонду РТ, в Татарстане было введено 162 тыс. кв.м. жилья

Благодаря помощи Госжилфонда РТ, в Татарстане было введено в эксплуатацию 162 тыс. квадратных метров жилых помещений, которое по соципотеке передадут работникам бюджетной сферы, молодым семьям, участникам СВО и другим.

Наибольшее количество жилья было сдано в находящемся близ Казани ЖК «Салават Купере» и Набережных Челнах, где часть домов была передана в аренду сотрудникам КАМАЗа. Отмечается, что все сданные квартиры имеют чистовую отделку и полностью подведенные коммуникации.

Напомним, что программа социальной ипотеки реализуется с 2005 года. С этого времени более 138 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Условия программы остаются неизменными: 7% годовых, максимальный срок рассрочки – 28,5 лет, а минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости недвижимости.

